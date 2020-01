Juan Kachmanian, mejor conocido como Pampero Firpo, falleció esta tarde por causas naturales a los 89 años de edad. Kachmanian fue un recio competidor que luchó junto y contra varios de los más grandes luchadores de la historia, siendo él mismo uno de ellos. La noticia de su defunción fue publicada por su hija a través de la cuenta tributo que administra en Twitter.

My beloved father, Pampero Firpo, (Juan Kachmanian), passed away today just a few months shy of his 90th birthday. As a professional wrestler for over 30 years, he thrilled fans around the world, wrestling in 21 different countries across 5 continents.

— Pampero Firpo (@PFirpo1) January 9, 2020