Ha dejado claro Matt Hardy en los últimos meses que la salud de Jeff Hardy es prioridad, anteponiéndola a la lucha libre. Pero parece que “The Charismatic Enigma” no entiende su vida sin competir entre las doce cuerdas.

Ayer, mi compañero de SUPERLUCHAS Jonie Lucha recogió estas palabras pronunciadas por Matt Hardy en el canal de YouTube de Isiah Kassidy.

«Jeff acaba de someterse a una cirugía ocular. Sus ojos estaban un poco descentrados, probablemente se deba al desgaste y a los golpes en el cuerpo. Tuvieron que trabajar en algunos ligamentos y tendones en uno de sus ojos. Entonces corrigieron eso [con] cirugía y dijeron que probablemente en cinco, seis semanas, debería estar bien. Así que espero que después de eso, ahora que está dejando atrás toda esta situación, lo veamos de regreso pronto. Eso espero, hombre. Crucemos los dedos. Tal vez dentro de seis u ocho semanas, con suerte podremos ver algo de Jeff Hardy en AEW».

► El debate está servido sobre Jeff Hardy

Puede confirmarse entonces que Jeff Hardy y AEW tienen intenciones de presentar una nueva etapa competitiva del veterano. Noticia, que sin embargo, suscita opiniones encontradas entre la comunidad luchística de internet. Mientras algunos fans se muestran entusiasmados, otros no tanto.

The most disappointing thing about a possible Jeff Hardy return is the fact that his own brother won’t convince him to retire. I think Matt Hardy would rather use Jeff as an accessory just so HE can have the spotlight before he stops him from destroying himself. — Lord Rupert Everton (@COOlGUyAl) April 11, 2023

«Lo más decepcionante acerca de un posible retorno de Jeff Hardy es el hecho de que su propio hermano no lo convencerá para que se retire. Creo que Matt Hardy prefiere usar a Jeff como un accesorio para que ÉL pueda tener protagonismo antes que prevenir que se destruya a sí mismo».

We gotta let that nostalgia go… Jeff hardy is great at extreme spots but his actual wresting is subpar at best https://t.co/o1UMlHn5KQ — IVE. BECOME. AN. ANCIENT. (@RajTheCozyBoy) April 11, 2023

«Tenemos que dejar ir a la nostalgia… Jeff Hardy es genial haciendo ‘spots’ extremos, pero su actual desempeño en el ring es una versión inferior al que tenía, siendo benévolos».

I hope not and it’s irresponsible to hope he does return. He needs to retire for his own health, safety, others safety, his family, and to stay out of jail. — Thomas Carroll (@TomCarroll_OF1) April 10, 2023

«Espero que no y es irresponsable esperar que regrese. Tiene que retirarse por su propia salud, seguridad, por la seguridad de otros, su familia y mantenerse alejado de prisión».

Jeff was a huge reason I started watching wrestling as a kid. That being said, I hope he never comes back to wrestling. His health is way more important than our entertainment. — ready 2 rumble (@REVENGEwasfun) April 10, 2023

«Jeff fue un gran motivo de que empezara a ver lucha libre de niño. Con eso dicho, espero que nunca vuelva a lucha libre. Su salud es mucho más importante que nuestro entretenimiento».

No. Let the man retire already. pic.twitter.com/pBqKrvjN2y — Heaven Only Knows (@xalucruz6) April 10, 2023

«No. Dejen que el hombre se retire ya».

El más reciente combate disputado por Jeff Hardy tuvo lugar en Double or Nothing 2022. Allí, haciendo dupla con su hermano, derrotó a The Young Bucks. Encuentro de considerable calidad, cabe recordar.