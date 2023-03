“Jeff Hardy es un gran ser humano”: Ken Anderson

Ken Anderson trabajó por mucho tiempo con Jeff Hardy a lo largo de 23 años de carrera y en muchas ocasiones trabajó o compartió vestidor con el Enigma Carismático, de quien solo tiene palabras de halago.

“Es un buen ser humano. Es muy, muy tímido y es muy reservado y no le gusta… ya sabes. Es muy artístico, pero no en el mal sentido. Es muy reservado, es una buena persona, ayuda a la gente. Es muy generoso, me refiero a cada lucha que tuvimos, ya fuera la primera vez que nos enfrentamos o en otro en Monday Night Raw… él estaba como ‘¿Qué quieres hacer hombre?'”, comentó para WrestlingNews.co.