Los ratings de AEW se han beneficiado gracias al CMLL

Los raiting son una métrica que mide cuántas personas de determinado grupo ven un programa de televisión y para AEW, recientemente estos no han sido muy buenos. Sin embargo, parece que la llegada de elementos del CMLL ha beneficiado dos de los programas de la empresa.

En la reciente edición del evento Rampage, que tuvo lugar el 7 de febrero, Místico protagonizó un emocionante enfrentamiento contra Matt Sydal en un mano a mano. Este episodio se destacó al lograr el rating más elevado entre la audiencia de 18 a 49 años desde el 13 de octubre, marcando así un hito significativo. Además, el programa obtuvo el rating más alto en todas las edades desde el 7 de abril (456,000), consolidándose como un éxito tanto entre el público más joven como en la audiencia general.

Por su parte, el episodio del 10 de febrero de AEW Collision registró 491,000 espectadores. Esto es más que el episodio del programa del 3 de febrero, que registró 404,000 espectadores. Además, esta es la audiencia más alta que Collision ha registrado desde octubre de 2023. En este evento Esfinge y Star Jr. chocaron con Claudio Castagnoli y Jon Moxley.

Tony Khan celebró las vistas de sus dos programas por medio de un mensaje en Twitter (ahora X), donde agradeció a los fans y aunque no mencionó al CMLL, es probable que la aparición de los elementos de la empresa mexicana haya beneficiado a estos números.

Thank you all who watch @AEW!

This past weekend was our best ratings on TNT in months:

the most viewers for Saturday Night #AEWCollision since October,

+ most viewers for Friday Night #AEWRampage since last April!

We’ll see you on TBS for Wednesday Night #AEWDynamite TOMORROW!

— Tony Khan (@TonyKhan) February 13, 2024