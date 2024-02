Jon Moxley y Claudio Castagnoli llegarían a la Arena México

Cada vez parece más semana la llegada de elementos de AEW a la Arena México, pues la guerra con el Blackpool Combat Club con los elementos del CMLL ha dado un paso más.

Los luchadores de la AEW, encabezados por Jon Moxley y Claudio Castagnoli del Blackpool Combat Club, han respondido al llamado de Místico y sus compañeros de CMLL después de su último enfrentamiento en AEW Rampage.

En primera instancia, los luchadores mexicanos retaron a los de la empresa estadounidense para que los visitaran en la Arena México, por lo que en un video publicado por AEW estuco la respuesta.

EXCLUSIVE! Tensions between #BlackpoolCombatClub & @CMLL_OFICIAL continue to escalate. @JonMoxley & @ClaudioCSRO pose the question: what would happen if #BCC come to #CMLL‘s house? pic.twitter.com/paU1qLbISA

— All Elite Wrestling (@AEW) February 12, 2024