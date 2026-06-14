Los protagonistas de la semana en AEW 7 al 13 de junio 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en AEW.

La semana del 7 al 13 de junio de 2026 fue una de las más importantes del mes para AEW, con los especiales Summer Blockbuster de Dynamite y Collision ofreciendo combates de alto nivel y avances significativos rumbo a Forbidden Door. Varias de las principales estrellas de la empresa tuvieron actuaciones destacadas, ya sea defendiendo campeonatos, avanzando en torneos o fortaleciendo su posición dentro de la cartelera. Entre todos ellos, tres nombres sobresalieron por encima del resto gracias a su impacto en pantalla, la calidad de sus combates y la importancia de sus victorias, consolidándose como los luchadores más destacados de la semana en All Elite Wrestling.

► Los protagonistas de la semana en AEW 7 al 13 de junio de 2026

Jon Moxley volvió a demostrar por qué es uno de los pilares de AEW durante la semana. En Dynamite: Summer Blockbuster defendió con éxito el Campeonato Continental ante Shane Taylor en una lucha física y exigente, donde tuvo que recurrir a toda su experiencia para resistir la ofensiva de su rival. Moxley mantuvo el control en los momentos decisivos y consiguió una victoria que reforzó aún más su posición como uno de los campeones más dominantes de la empresa.

Su actividad no terminó ahí. En Collision volvió a ser protagonista al liderar a los Death Riders en una intensa Cincinnati Street Fight. La lucha estuvo llena de violencia, uso de objetos y momentos caóticos, elementos que encajan perfectamente con el estilo de Moxley. Su presencia fue fundamental para que su equipo saliera victorioso, cerrando una semana en la que combinó éxito individual y colectivo mientras continúa consolidándose como una de las principales figuras de AEW.

Swerve Strickland protagonizó uno de los encuentros más importantes de la semana al enfrentarse a Brody King en las semifinales del torneo Owen Hart Foundation. El combate fue una auténtica prueba de resistencia para Swerve, quien tuvo que lidiar con la enorme fuerza y agresividad de King durante gran parte de la lucha. A pesar de estar en desventaja física, logró encontrar oportunidades para castigar a su rival y mantenerse en la contienda.

La victoria le permitió avanzar a la final del torneo, colocándolo a un paso de obtener una oportunidad titular de enorme relevancia. Más allá del resultado, Strickland mostró una vez más su capacidad para sobresalir en los momentos de máxima presión. Su combinación de atletismo, carisma y oportunismo lo convirtió en una de las figuras más destacadas de la programación semanal y en uno de los nombres más importantes rumbo a Forbidden Door.

Kenny Omega tuvo una semana muy importante gracias a su regreso a la acción en Collision. El excampeón mundial se enfrentó a Bad Dude Tito en un combate que sirvió para recordar por qué sigue siendo considerado uno de los mejores luchadores del mundo. Desde el inicio mostró una gran condición física, ejecutando su ofensiva característica con velocidad y precisión.

Aunque Tito ofreció resistencia y logró conectar varios ataques de poder, Omega fue encontrando espacios para imponer su experiencia. Finalmente consiguió la victoria y dejó claro que está preparado para afrontar desafíos mayores. Más allá del resultado, su actuación generó una gran expectativa entre los aficionados debido a la cercanía de su esperado enfrentamiento contra Zack Sabre Jr. Fue una presentación sólida que reafirmó su estatus como una de las máximas estrellas de AEW y uno de los luchadores más relevantes de la semana.

► Combate de la semana

Swerve Strickland vs. Brody King – Semifinal del Owen Hart Foundation Tournament – AEW Dynamite Summer Blockbuster (10 de junio 2026)

Este combate fue el más destacado de la semana en AEW por la excelente historia que contó dentro del ring. Brody King dominó amplios tramos del encuentro gracias a su potencia física, obligando a Swerve Strickland a recurrir a su velocidad, inteligencia y capacidad de adaptación para mantenerse con vida en la lucha.

La intensidad fue aumentando con el paso de los minutos, combinando momentos de gran impacto físico con una atmósfera de incertidumbre sobre quién avanzaría a la final del torneo. La victoria de Swerve no solo le aseguró un lugar en la final del Owen Hart Cup, sino que también reforzó su posición como uno de los principales candidatos a protagonizar la escena estelar de AEW durante el verano.