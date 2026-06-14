Mundial 2026: Alemania aplastó 7-1 a Curazao

En su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Alemania venció de forma contundente 7-1 a Curazao el 14 de junio de 2026. El partido se jugó en el NRG Stadium de Houston, Texas, como parte de la primera jornada del Grupo E.

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El primer gol llegó rápidamente, al minuto 6. El alemán Felix Nmecha logró anotar tras una gran pared con Florian Wirtz.

Pero, esto no bajó los ánimos de Curazao, selección que al minuto 20 logró su primer gol en la historia en la Copa del Mundo. Livano Comenencia logró este histórico gol.

Las cosas parecían complicarse inesperadamente para Alemania, pero estos se pusieron serios y al minuto 37, Nico Schlotterbeck anotó el 2-1 de cabeza.

Después, Kai Havertz convirtió de penalti al minuto 45+4 del primer tiempo.

Jamal Musiala fusiló al arquero de Curazao tras una buena media vuelta al minuto 46, el primer minuto del segundo tiempo.

Nathaniel Brown puso el 5-1 al minuto 67 para Alemania. 10 minutos después, al 77, Deniz Undav puso el 6-1.

Y, finalmente, Kai Havertz logró su primer doblete en este mundial al minuto 87, sentenciando el partido 7-1.

Tras el partido, el DT alemán Julian Nagelsmann elogió la valentía de su rival: «Curazao jugó mejor de lo que mucha gente en Alemania esperaba».

Por su parte, Dick Advocaat, el DT de Países Bajos, elogió a sus jugadores, dijo estar orgulloso y feliz por el histórico debut de Curazao en Copas del Mundo. De hecho, Advocaat entra en la historia de los récords como el entrenador de mayor edad en la historia de los mundiales, con 78 años.