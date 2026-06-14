Hoy en la historia de WWE: «Greatest Wrestling Match Ever»

El 14 de junio de 2020, WWE celebró Backlash desde el Performance Center de Orlando (Florida, Estados Unidos), en plena pandemia del COVID-19. El evento premium en vivo presentó combates por el Campeonato WWE o el Campeonato Universal pero la lucha estelar tuvo a los icónicos Randy Orton y Edge enfrentándose en el «Greatest Wrestling Match Ever«. Seis años después, este sigue siendo uno de los combates más recordados de la etapa a puerta cerrada.

► Resultados completos de Backlash 2020

Campeonato de Estados Unidos : Apollo Crews (c) derrotó a Andrade

: Apollo Crews (c) derrotó a Andrade Campeoanto Femenil de Parejas WWE : Bayley y Sasha Banks (c) derrotaron a Alexa Bliss y Nikki Cross, y The IIconics.

: Bayley y Sasha Banks (c) derrotaron a Alexa Bliss y Nikki Cross, y The IIconics. Sheamus derrotó a Jeff Hardy.

Campeonato Femenil Raw: Asuka (c) y Nia Jax terminaron en doble conteo fuera del ring.

Campeonato Universal : Braun Strowman (c) derrotó a The Miz y John Morrison.

: Braun Strowman (c) derrotó a The Miz y John Morrison. Campeonato WWE: Drew McIntyre (c) derrotó a Bobby Lashley.

Campeonato de Parejas Raw : The Street Profits y The Viking Raiders no llegaron a disputar oficialmente su combate por parejas tras una caótica pelea que se extendió por varias zonas del Performance Center.

: The Street Profits y The Viking Raiders no llegaron a disputar oficialmente su combate por parejas tras una caótica pelea que se extendió por varias zonas del Performance Center. Randy Orton derrotó a Edge en el «Greatest Wrestling Match Ever».

► «Greatest Wrestling Match Ever»

La rivalidad entre Edge y Randy Orton llegó a Backlash 2020 después de que Edge derrotara a su antiguo compañero de Rated-RKO en una Last Man Standing Match en WrestleMania 36. Convencido de que aquella victoria no había demostrado quién era realmente el mejor luchador, Orton desafió a Edge a un combate tradicional que WWE promocionó como el «Greatest Wrestling Match Ever».

Como no podía ser menos tratándose de dos de las mayores Superestrellas WWE de la era moderna de la lucha libre profesional, si bien no ofrecieron el mejor combate de la historia, sí uno memorable. Durante cerca de 45 minutos combinaron el drama de su historia, la acción dentro del ring y numerosos homenajes a leyendas: Kurt Angle, Triple H, Batista, Christian, Eddie Guerrero, The Rock…

Finalmente, Orton aprovechó un descuido del árbitro Charles Robinson para conectar un golpe bajo ilegal y rematar a Edge con un Punt Kick, consiguiendo la victoria. El «Greatest Wrestling Match Ever» sigue siendo uno de los momentos más destacados de la era de la pandemia y uno de los capítulos más celebrados de la larga rivalidad entre Edge y Randy Orton.

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