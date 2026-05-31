Los protagonistas de la semana en AEW 24 al 30 de mayo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en AEW.

La semana del 24 al 30 de mayo de 2026 dejó varios combates destacados en AEW, con importantes consecuencias de cara a los próximos eventos de la empresa. Sin embargo, ninguna lucha logró combinar de manera tan efectiva la intensidad física, la rivalidad personal y el dramatismo como el enfrentamiento entre Kris Statlander y Hikaru Shida. En una brutal Lights Out Philly Street Fight, ambas competidoras llevaron su conflicto al límite en una batalla sin reglas que mantuvo al público al borde de sus asientos. La violencia de los intercambios, los grandes momentos de impacto y la historia contada dentro del ring convirtieron este choque en el Combate de la Semana en AEW, además de uno de los mejores encuentros femeninos del año.

► Los protagonistas de la semana en AEW del 24 al 30 de 2026

Takeshita consolidó su posición como uno de los campeones más sólidos de la empresa al retener el Campeonato Internacional de AEW frente a Daniel Garcia en el evento principal de Collision. La victoria llegó apenas una semana después de su gran conquista en Double or Nothing, demostrando que no fue un campeón circunstancial sino una figura dominante en la escena individual.

Statlander protagonizó una de las actuaciones más memorables de la semana al derrotar a Hikaru Shida en una violenta Lights Out Street Fight. La intensidad del combate y la importancia de la victoria la colocaron nuevamente entre las principales contendientes de la división femenina. Su triunfo fue uno de los puntos más comentados del especial de Dynamite/Collision.

El mexicano tuvo una semana sobresaliente al imponerse en el Superstation Showcase de cuatro esquinas, ganándose una oportunidad por el Campeonato Mundial de AEW. Además, fue presentado como una amenaza legítima para MJF, elevando considerablemente su perfil dentro de la programación principal.

► Combate de la semana

Kris Statlander vs. Hikaru Shida – AEW Dynamite & Collision (27 de mayo de 2026)

La brutal Lights Out Street Fight destacó por su intensidad, creatividad y nivel físico. Statlander y Shida ofrecieron una lucha que combinó violencia, drama y una atmósfera de rivalidad personal, convirtiéndose en el encuentro más destacado de la semana dentro de AEW.

El momento más impactante llegó cuando Statlander bloqueó un ataque con kendo stick, rompió el arma y posteriormente conectó un devastador Wednesday Night Fever desde el borde del ring a través de una mesa, dejando a ambas competidoras completamente destrozadas. La intervención de Harley Cameron terminó inclinando la balanza en favor de Statlander, quien remató a Shida con un segundo Wednesday Night Fever para conseguir la victoria tras casi dieciséis minutos de batalla.