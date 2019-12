WWE Backstage tiene diferentes funciones, que van desde un repaso a la actualidad de WWE hasta ser un programa informativo. Pero no todo lo que ocurre en la empresa de lucha libre aparece en el mismo. Renee Young contó no hace mucho que acuerdan con Vince McMahon todo lo que va a salir en pantalla. La conductora del show afirmó que van a intentar cubrir todos los temas, desde lo que ocurre en los encordados hasta lo que pasa fuera, pero siempre intentando que el mandamás se sienta cómodo con todas las cuestiones.

► Los problemas de Ranallo y Myles

Aunque ese no es el único motivo para que FOX no repase en su programa un suceso ocurrido en el Imperio McMahon. Como habrán visto quienes siguen cada uno de los episodios, en ninguno se habló del problema que Mauro Ranallo tuvo con Corey Graves ni tampoco del despido de Jordan Myles, que ha vuelto a llamarse ACH, antes de anunciar su retiro de los encordados. ¿Cuál es el motivo? Ryan Satin, reportero del show, lo ha contado en Twitter. En una publicación que después eliminó, aunque conocemos su contenido:

«Ambos casos tienen relación con problemas de salud mental y preferimos no empeorar las cosas hablando de ello en televisión».

Una respuesta comprensible, pero no se entiende por qué eliminarla. Por otro lado, muchos podrían pensar que una forma de que todos conozcan un poco más acerca de dichos problemas es hablar de ellos. Aunque quizá un programa de lucha libre no es el sitio. Sea como sea, este es el motivo por el que las situaciones del comentarista y del luchador no fueron tratadas en WWE Backstage.

Por lo que sabemos, los problemas de Ranallo y Myles han quedado a un lado. Los dos se encuentran bien, aunque conocemos mejor la situación de primero que del segundo, que ha desaparecido de la primera plana en las últimas semanas.