¿Qué está pasando con Dana Brooke y Batista? Nada se sabe después de que continuaran coqueteando en redes sociales en torno a la Batista Bomb, que parece que la luchadora también ha añadido a su arsenal de movimientos. Sabemos que quedaron para una cita, pero de momento no la han tenido. Todo se está enfriando un poco, al menos teniendo en cuenta lo que ha salido a la luz. Puede que sí estuvieran juntos estos días, conociéndose un poco más el uno al otro. Pero nada se ha dicho al respecto. Por otro lado, ambos están ocupados con sus respectivas carreras. Ella está continuamente viajando para los shows de WWE y él hace lo propio por la filmación de sus películas.

En espera de más información acerca de esta historia, conozcamos un poco más el pasado entre ambos. Nunca habían tenido la relación que parece que van a tener, pero sí se conocen desde hace un tiempo, como Brooke contó a Sports Illustrated.

« Conozco a Dave desde hace un par de años, porque mi ex era culturista . Dave era un nombre importante en la escena del fitness y el culturismo, y así es como nos conocimos. Siempre he respetado lo que ha logrado en la WWE y lo que está haciendo en la industria cinematográfica, y me sorprendió bastante cuando me tuiteó.

Como ella misma dice, veremos a dónde va todo esto. Puede que cuando tengan la oportunidad de encontrarse y conocerse se enamoren. Quizá todo quede en nada más allá de una amistad. O puede que encuentren una solución entre medias.

Mientras, Brooke sigue también disfrutando de su vida profesional, rivalizando con Bayley, actual Campeona SmackDown.

And you both call yourself a “role model” – Legit Trash … if ya ask me https://t.co/VHp5N7PqmH

— Dana Brooke WWE (@DanaBrookeWWE) December 22, 2019