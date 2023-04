Los Lucha Brothers, nuevos Campeones de Parejas ROH

Durante la transmisión de Supercard of Honor 2023, el equipo de The Lucha Brothers se convirtieron en los Campeones por Parejas de Ring of Honor (ROH), tras vencer en un combate muy físico y disputado a los equipos de Aussie Open, Top Flight, La Facción Ingobernable y The Kingdom. Esta victoria marca la primera vez que Penta El Zero M y Rey Fénix ganan los Campeonatos Mundiales por Parejas de ROH.

El combate, fue muy reñido, con los cinco equipos luchando en todo momento por obtener los títulos en juego. En un momento crítico, Fenix cayó de una de las escaleras, pero logró recuperarse gracias a un Candian Destroyer aplicado por Penta sobre varias mesas a Dante Martin. Finalmente, Fénix consiguió escalar la esclera y descolgar los títulos para convertirse junto a su hermano en campeones.

Después del combate, Mark Briscoe y FTR salieron para celebrar con los nuevos campeones.

Cabe recordar que la mitad ex campeona Mark Briscoe renunció al Campeonato de Paejas, casi un mes después del fallecimiento de su hermano Jay Briscoe.

Con esta victoria, The Lucha Brothers comienzan un nuevo ciclo en los títulos por equipo de Ring of Honor, demostrando su habilidad y destreza en el ring.