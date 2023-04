Stand & Deliver 2023 fue el más reciente evento premium de NXT, y tuvo siete luchas en su cartel, siendo el más destacado el que disputaron Bron Breakker y Carmelo Hayes por el Campeonato NXT, que también suponía el combate más importante de la generación actual de la marca de desarrollo.

Bron Breakker y Carmelo Hayes tuvieron una entrada especial, con este último haciendo referencia al equipo de la NBA, Los Angeles Lakers, para delirio del público que se congregó al Crypto.com Arena. En los programas previos, Carmelo pidió a Bron que trajera en Stand and Deliver lo mejor de sí y realmente se topó con un muro en los primeros minutos del combate, que terminó siendo el más difícil que le ha tocado afrontar en su carrera en NXT, aunque evidentemente la recompensa (el título) sería uno muy grande.

Trick Williams interfirió, como era de esperarse, y fue descubierto y expulsado por el réferi, quedando campeón y retador por sí solos. Eventualmente, Bron quiso liquidar a Carmelo con una lanza, pero esta impactó en el réferi. Segundos después, lo sometería con el Steiner Recliner y su retador se rindió, pero no contó al no existir un réferi consciente. Trick reapareció e impactó al Campeón con su título y eso le dio la apertura a “Melo” para conectar su clásico remate y lograr la ansiada cuenta de tres, convirtiéndose en el nuevo Campeón NXT.

De esta manera, el reinado de Bron Breakker como Campeón NXT concluyó luego de 361 días, y la incógnita surge en torno a si lo veremos o no en el elenco principal, mientras “Melo” cimentó su legado en la marca con el logro más importante en su carrera, hasta el momento, mientras recibía el reconocimiento del ahora ex Campeón luego de la conclusión del combate.

