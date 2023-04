Stand & Deliver 2023, el más reciente evento premium de NXT, tuvo todos los títulos en juego, incluyendo el Campeonato Femenil de Parejas, en donde Kiana James y Fallon Henley debían resolver sus diferencias para defender el oro ante las temibles Alba Fyre e Isla Dawn, en lo que fue la penúltima lucha de la velada.

► Kiana James y Fallon Henley fracasaron en su primera defensa

Como habíamos anticipado en la previa. la lucha se centró mayormente en el drama que las en ese entonces campeonas tenían entre sí por una situación amorosa. Josh Briggs y Brooks Jensen las acompañaron en ringside, y curiosamente ambos tampoco estuvieron de acuerdo entre sí, en especial hacia el final del combate.

A pesar de que las campeonas resistieron los ataques feroces de sus retadoras, el momento decisivo se dio cuando Kiana James le pidió a Brooks Jensen una cartera, pero Josh Briggs no quiso que eso sucediera, distrayendo a la ahora ex Campeona y permitiendo a las británicas sacar a Fallon Henley fuera de combate y combinarse con un Backstabber y un Senton para lograr la victora sobre James.

Con este resultado, inicia un nuevo reinado por el Campeonato Femenil NXT y la duda será en torno a si las ex campeonas continuarán trabajando como equipo, dado que sus problemas no han sido resueltos y aparentemente ya no tendrían un interés en común. Este es el primer título para Alba Fyre e Isla Dawn en los Estados Unidos.