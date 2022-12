Matt Cardona y Brian Myers son actualmente dos luchadores independientes que trabajan en compañías grandes como IMPACT! Wrestling muy populares. Pero como sucede con todos los miembros de la lucha libre profesional, hubo un día en que no era así. Un día en que estaban comenzando su carrera juntos en WWE. Recordemos que ambos fueron los Edgeheads, los dos secuaces de «The Rated-R Superstar», que también formaron parte de la facción La Familia que este tenía con Vickie Guerrero. Así se dieron a conocer al Universo WWE.

► Los Edgeheads, las figuras de acción y The Undertaker

Entonces, Cardona y Myers ya eran buenos amigos, y uno de los motivos es su amor por las figuras de acción. Actualmente, desde hace un tiempo, tienen un podcast y un canal de YouTube dedicado a ellas. No obstante, en aquella época no se atrevían a compartir esa pasión con sus compañeros de vestidor. O al menos con The Undertaker, alquien, que, curiosamente también disfruta de esas mismas figuras. Por ejemplo, no hace mucho contaba que tiene todas las que han salido de él. Pero los jóvenes guerreros tenían miedo de su reacción.

Así lo cuenta Brian Myers en una reciente entrevista en The Sessions with Renee Paquette:

«Realmente fueron las figuras de la lucha libre las que rompieron el hielo entre nosotros para convertirnos en estos grandes amigos. En ese entonces, 2003, no ibas a ir a la escuela de lucha libre y les decías a esos tipos que coleccionas figuras de lucha libre. Era como… más allá de algo que no harías.

«Eventualmente firmamos y estamos en el vestuario de la WWE con Undertaker y Bob Holly. ¿Crees que les diríamos que coleccionamos figuras de lucha libre? Nos matarían a golpes (risas). Eso realmente fue lo que rompió el hielo y consolidó nuestra amistad durante años y años».