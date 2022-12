Tanto Keith Lee como Swerve Strickland son dos buenos ejemplos de luchadores que brillaron tremendamente bajo el mando de Triple H en NXT y que luego fracasaron cuando fueron ascendidos al elenco principal de la WWE. Por ello cualquiera pensaría que los dos estarían interesados en tomar el camino de vuelta desde AEW ahora que el entonces encargado de la marca amarilla es ahora el mandamás de toda la compañía. Recordemos además que Hit Row, la facción del segundo, sí ha vuelto. No obstante, cuando tuvieron la oportunidad, lo rechazaron.

Dave Meltzer lo da a conocer en un reciente episodio del Wrestling Observer Radio:

“Hay muchachos allí, Keith Lee y (Swerve) Strickland, obviamente, tuvieron oportunidades de regresar y no lo hicieron. Y ni siquiera lo consideraron. Pero muchos de los muchachos querían irse.

«Los muchachos que firman allí, si son muchachos que realmente quieren estar (en la WWE), y acaban de ser despedidos y todo, pero no pueden esperar a que los contraten nuevamente, no sé si esos muchachos han sido tan beneficiosos».

WOR: Dave Meltzer goes through the Miro situation.https://t.co/mYdKSkcI6U pic.twitter.com/6RREDS536V

— Wrestling Observer (@WONF4W) December 22, 2022