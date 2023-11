Logan Paul apenas inicia su primer reinado en WWE, como Campeón de Estados Unidos, y le gustaría mantenerse humilde en su éxito, pero quiere mucho más. Ciertamente, si algo lo caracteriza es no conformarse con lo que tiene sino siempre buscar un triunfo mayor. De lo contrario no sería una estrella de Internet, no se habría iniciado en el boxeo, no sería un empresario destacable, ni estaría en la lucha libre profesional.

► La ambición de Logan Paul

Hablando recientemente con The Daily Mail, Maverick mostraba que quiere ser el mejor, que quiere ganar el Campeonato Universal Indiscutible y convertirse en la cara de la WWE. Recordemos que pudo destronar a Roman Reigns en Crown Jewel 2022 pero fue derrotado.

«Es increíble, realmente no sé cómo comprender lo que ha llegado a ser mi vida. Crecí en una ciudad donde cosas como estas realmente no sucedían. Creo en mí mismo, trabajo como un loco y lo siguiente que sé es que estoy luchando contra Rey Mysterio por el campeonato de los Estados Unidos y lo gané.»

«Se siente increíble. Estoy sorprendido y quiero mantenerme humilde, pero a la m***da con eso, ¡es mucho más divertido ser arrogante! Este [cinturón] no se va de mi lado. Este es uno de los mayores logros de mi vida. Voy a conquistar esta industria, hermano. Voy a ser el mejor y tengo que seguir trabajando muy duro.»

«Algo es tan apetitoso sobre la idea de hacer lo mejor que puedo en esta industria y sé que lo mejor que puedo hacer es convertirme en el rostro de la WWE, es llegar a ser el campeón universal indiscutible.»

Ahora que es Campeón de Estados Unidos, es de suponer que Logan Paul podría aparecer más regularmente en la programación de WWE, así que veremos cuál es su siguiente paso, quién es su primer retador y cuándo realiza su primera defensa del título.