Brock Lesnar ha sido y sigue siendo el ejemplo perfecto de lo que es un part-timer en WWE. Un luchador que no trabaja a tiempo completo sino que vuelve eventualmente varias veces al año y una vez que termina una rivalidad se aleja nuevamente de la programación. En la actualidad, otra buena muestra la tenemos en Logan Paul. Pero ambos casos no son comparables pues La Bestia Encarnada ha tenido una carrera en los encordados histórica y se ha ganado su calendario mientras que The Maverick es una celebridad que no quiere ni puede dedicarse cien por cien a luchar.

> Logan Paul agradece a sus compañeros en WWE

De ello estuvo hablando recientemente el empresario, celebridad, boxeador y podcaster en un reciente episodio de su Impaulsive, reconociendo que se beneficia del trabajo que las Superestrellas realizan cada semana en la compañía. Pero también les da las gracias. Este recordemos fue un poco el tema de su rivalidad con Seth Rollins, alguien que un día probablemente será un part-timer pero que durante más de una década, salvo cuando ha estado lesionado, no ha dejado de trabajar y trabajar y trabajar en programas semanales, Eventos Premium y house shows.

“Simplemente me siento un poco, no mal, pero hombre, tienes a los que trabajan semana tras semana que realmente están construyendo activamente esta organización cada semana y yo puedo entrar y capitalizar la buena voluntad que tienen, que sacrifican sus cuerpos, nuevamente cuatro veces al año.

“Por cierto, no voy a parar, pero para los luchadores que escuchan esto, lo sé y agradezco su arduo trabajo que me beneficia cuatro veces al año”.

new IMPAULSIVE podcast

Edge Addresses Logan Paul Ruining WWE, Roman Reigns Losing, Turning Down Undertaker 😮‍💨

watch or get thrown off a ladder https://t.co/us6Jzs8peK pic.twitter.com/TJitPjITpt — Logan Paul (@LoganPaul) April 25, 2023

¿Qué opinas de Logan Paul?