Bianca Belair: “Quiero superar a Roman Reigns”

Durante años, Charlotte Flair ha declarado que quiere compararse con los luchadores de la WWE: “Para ser honesta, no he escuchado mucho sobre eso [Evolution 2], pero siempre he dicho esto: quiero luchar en un evento con hombres. Quiero ser la mejor de esa noche, sin importar si luchan hombres o mujeres. […] ¿Creo que necesitamos un evento solo para mujeres para tener una plataforma para resaltar y mostrar lo que podemos hacer? No. Simplemente sal en Raw, SmackDown o NXT y demuestra que eres la mejor sin importar el género. […] Quiero estar en una cartelera donde haya ocho, nueve, 10 combates con hombres y mujeres y decir: ‘soy lo mejor de esta noche’”.

> Bianca Belair, a por Roman Reigns

Continuando de alguna manera por un camino similar, Bianca Belair dice que quiere superar a Roman Reigns. No habla, en Ad Free Shows, de superar otros reinados, como el de Becky Lynch con el mismo Campeonato Femenil Raw que ella tiene actualmente -aunque eso lo hará en Backlash 2023, donde lo expondrá ante IYO SKY– sino de romper el récord del Campeón Universal Indiscutible. Y al mismo tiempo también de estelarizar WrestleMania como monarca, lo que supondría también pasar por encima de muchos otros hombres del mismo evento magno.

“Me acabo de convertir en la campeona negra con el reinado más largo en la WWE. Mira a Roman Reigns. Quiero ir a por todas. Quiero tener un reinado como Roman Reigns y romper su récord, ¿sabes? Quiero ser campeona el próximo año”.

“Quiero estar en el evento principal de WrestleMania 40. Segunda noche, evento principal. Voy a darlo todo”.

Si lo hará o no lo iremos viendo con el paso del tiempo pero lo más importante es la intención de alcanzar esas metas. La división femenil de WWE no está en su mejor momento pero no hace mucho, realmente no hace mucho, eran Divas y no luchadoras. Aquella era quizá fue necesaria, pero también su final con la Revolución Femenil.

¿Qué opinas de las palabras de Bianca Belair?