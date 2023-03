Logan Paul, más grande y mejor en WrestleMania 39

Logan Paul está en una posición tremenda actualmente en la WWE: enfrentará a Seth Rollins en WrestleMania 39. Algo que Carmelo Hayes quiere hacer en WrestleMania 40. Pero al luchador de NXT le va a costar bastante más trabajo conseguirlo que a la celebridad. Y esto no es una crítica, pero sí un hecho, como que ‘Maverick’ ha respondido impresionantemente bien a cada oportunidad que ha tenido. Sin ir más lejos, dio una gran actuación en la lucha de treinta hombres en Royal Rumble 2023.

> Logan Paul, mejor y más grande

Aunque no consiguió ganar, sino que sufrió su segunda derrota después de haber perdido con Roman Reigns en Crown Jewel 2022. Más recientemente, mientras hablaba con Kevin Hart en Cold as Balls, el joven luchador adelantaba que esta vez, ante ‘El Visionario’, tiene que hacerlo mejor y más grande.

“Tengo que hacerlo más grande. Tengo que hacerlo mejor que mi última actuación, lo cual cada vez es más difícil de hacer. Aquí es donde la WWE es divertida, hermano. Es un lienzo. Son tan creativos. Puedo inventar cualquier cosa. Funciona muy bien para el tipo de creador y artista que soy”.

También estuvo hablando de que los fans lo aprecian porque siempre se presenta para luchar, aún cuando estuvo lesionado.

“Creo que me están recibiendo bien porque me presento. Me presento, hermano. Me rompí mi MCL, un desgarro de grado tres, a la mitad de mi último combate en Arabia Saudita, como que estaba destrozado ahí dentro, y terminé el combate porque ¿qué importa más, en ese momento, que los millones de personas mirando? Sin embargo, el fandom de la WWE te hace querer hacer eso. Te hace querer arriesgarlo todo”.

¿Crees que Logan Paul vencerá a Seth Rollins?