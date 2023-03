Clash at the Castle vio a Drew McIntyre intentar coronarse como Campeón Universal Indiscutible WWE ante Roman Reigns. El ambiente era propicio para que el ‘Guerrero Escocés’ celebrará la mayor victoria de toda su carrera en la lucha libre profesional pero una vez más el ‘Jefe Tribal’ salió victorioso gracias a The Bloodline. La noche no fue del todo amarga a pesar de la derrota debido al cariño del público así como que se despidió de ellos junto a Tyson Fury. McIntyre rememora aquello en su reciente entrevista con Alex McCarthy para el Daily Mail.

> Drew McIntyre rememora Clash at the Castle

“Por supuesto. Es muy raro que alguna vez tengas momentos como ese. Hay un estadio lleno de gente 100 por ciento del lado de un tipo y la historia ha llegado a su punto máximo en el momento adecuado y tienes la oportunidad de llevar un talento al siguiente nivel. Eso es lo que teníamos en Clash.

“Pero debes mirar el panorama general. ¿Cuáles son los planes para Roman y la historia de Bloodline? Pero al mismo tiempo es como: ‘Ah, ¿podríamos hacer ambas cosas? Theory tiene el maletín de Money in the Bank, podría haber una manera de lograr esto, de cuidar a Roman y la historia de Bloodline, que es el panorama general, pero al mismo tiempo llevar un talento al siguiente nivel?’.

“Todo sucede por una razón y, a veces, el viejo McIntyre no termina de hacerlo. Supongo que es la historia de mi vida y la vida de mi personaje, que sigo siendo derribado y supongo que es por eso que mis fanáticos siguen apoyándome y empujándome y creyendo en mí porque ven lo duro que trabajo y lo mucho que creo, no importa lo cerca que me acerque y me lo sigan quitando, seguiré adelante hasta que finalmente llegue ese momento“.

¿Te hubiera gustado que Drew McIntyre hubiera derrotado a Roman Reigns?