Logan Paul e IYO SKY: la opinión de Kurt Angle

Kurt Angle comparte sus pensamientos sobre la actualidad de Logan Paul e IYO SKY en WWE en un episodio reciente de The Kurt Angle Show. The Maverick está en estos momentos ausente de la programación de la compañía y enfocado en su próximo combate de boxeo con Dillon Danis después de salir victorioso de su rivalidad con Ricochet, a quien The Wrestling Machine también menciona. Mientras, The Genius of the Sky es la presente Campeona WWE e integrante de Damage CTRL.

► Logan Paul

«Sabes, entiendo por qué, él es un luchador a tiempo parcial, un youtuber y es famoso por su boxeo y todas esas cosas. Pero, sabes, dale una oportunidad a Ricochet, una oportunidad. Algo como esto podría destacar su carrera. Pero no me malinterpretes, Paul, Logan Paul, es un atleta increíble. Escuché que tuvo que usar nunchakus para ganar la lucha. ¿Verdad? Lo que es una especie de protección para Ricochet».

► IYO SKY

«Fue una doble sorpresa. Sí, no fue una mala idea. Si les gusta la chica SKY, ya sabes, esto es a lo que me refiero. Cuando tienes nuevas estrellas y quieres promocionarlas, debes hacerlo mientras están en su mejor momento; esta chica está en su mejor momento ahora; ponla en la lucha, haz que gane el título mundial y promociónala, haz que trabaje como campeona, dale un largo reinado como campeona. Y así tendrás otra gran estrella en tu empresa».

Veremos qué sigue para las dos WWE Superstars en adelante. Es de suponer que IYO SKY expondrá el título en Payback, ya sea ante Bianca Belair, Charlotte Flair o Asuka, o una combinación de ellas.