Se ha proclamado en numerosas ocasiones la grata noticia que supuso la llegada de All Elite Wrestling al panorama luchístico, sirviendo de suerte de avanzadilla para el nuevo «boom» por la lucha libre que se vive en EEUU. Aunque un servidor observa que esta guerra AEW vs. WWE, si bien lleva a ambos productos a superarse cada semana, al mismo tiempo deja una comunidad luchística absurdamente dividida. Proselitismo que los responsables de cada bando alimentan periódicamente.

Y cuales bandas callejeras de la novela The Warriors (y película homónima), ahora salen a la luz unas instantáneas realizadas en la ciudad de New York que por desgracia ponen de manifiesto tal coyuntura.

Why can't we all just get along pic.twitter.com/1KoWWNI2J8

It's not the only one pic.twitter.com/bjpElaFjcM

Precisamente, hace un par de días AEW anunció que en marzo aterrizará por primera vez sobre la ciudad que nunca duerme.

#AEWDynamite is coming to the Blue Cross Arena when All Elite Wrestling makes its Empire State debut on Wed, March 18th!

Tickets go on sale THIS FRIDAY, January 24th at Noon Eastern Time

For tickets visit https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/XbkTy4CRkp

— All Elite Wrestling (@AEWrestling) January 20, 2020