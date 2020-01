Resultados IMPACT! Wrestling (21/01/2020) - Regreso a CDMX

Las consecuencias de Hard To Kill, el PPV más sonado en años para Impact Wrestling, continúan muy presentes en las historias de la compañía, en especial la de Tessa Blanchard. Y ahora la acción se traslada a Ciudad de México, territorio amigo donde sus principales competidores guardan ya una larga relación, caso de la propia Campeona Mundial Impact, quien de nuevo fue la gran protagonista del primer episodio grabado tras los muros del célebre Frontón México. Igualmente, se dieron implicaciones de varias estrellas de AAA.

► Resultados Impact Wrestling: Nuevo desafío para Blanchard

La hija del legendario «Horsemen» abrió el show recordando lo sucedido en el último episodio semanal, cuando Sami Callihan la hizo partícipe de unos juegos mentales, dejando claro que no pasará página tras su derrota en Hard To Kill. Pero Blanchard, sin querer jugar más al gato y al ratón, llamó a «Death Machine» para tener una revancha.

Y cuando todos esperaban al líder de oVe, Taya Valkyrie fue la que respondió al reto. Para a posteriori, sumársele Ace Austin, declarando ambos que ya vencieron anteriormente a Tessa, y finalmente, haciendo equipo para apalizar a la monarca, hasta que Trey Miguel hizo el salve. Estelar concretado.

.@TheTayaValkyrie insists SHE is the one that has made history, especially when her record breaking title reign started by defeating @Tess_Blanchard. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/aWaSFJUTEv — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 22, 2020

1 – Taurus derrotó a Moose y Rhino

«Nation» hizo de rudo cobarde, y en última instancia recibió el Gore de Rhino, pero Taurus estuvo pillo para cabecear sobre el «ECW Original» y llevarse la cuenta de tres.

Entrevista a Jordynne Grace sobre sus futuros planes. La texana avisó de que no ha dejado de tener en su mira el Campeonato Knockouts

2 – Joey Ryan venció a Máximo

El «King of Dong Style» no sucumbió a las capacidades besatorias del azteca, quien no pudo superar la combinación de Dong-Plex y Sweeth-Tooth-Music.

Promo de Michael Elgin avisando de que tras derrotar a Eddie Edwards en Hard To Kill irá a por su Call Your Shot Trophy.

3 – Havok (con Father James Mitchell y Susie) batió a Rosemary

Una historia que poco atractivo está teniendo, y el sabio público mexicano así se lo hizo saber a Impact Wrestling. La conclusión del choque llegó cuando Mitchell distrajo a Rosemary para recibir el Green Mist y Havok aprovechó para aplicar su Tombstone.

.@WeAreRosemary took out James Mitchell with the mist but that opened the door for @FearHavok to pick up the win with a VIOLENT Tombstone Piledriver. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/TVbzX1vatA — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 22, 2020

A continuación, el segmento de la noche: Dezmond y Wentz bajo los efectos del peyote y Pagano y Murder Clown uniéndose al viaje chamánico. Una pena que Impact Wrestling no lo haya posteado en sus redes sociales.

4 – Willie Mack tumbó a Rohit Raju (con Gama Singh y Mahabali Shera)

Continúa el impulso a Mack, gladiador que desde luego merece estar en lo alto por desempeño y conexión con el público. Por cierto, que Mack bailó La Macarena antes de un Standing Moonsault, para lógica extrañeza del respetable. Alguien en Impact debe creer que esta canción fue compuesta por Juan Gabriel, porque de otra manera no se comprende el guiño.

5 – Taya Valkyrie (con John E. Bravo) y Ace Austin vencieron a Tessa Blanchard y Trey Miguel

¿Por qué Valkyrie necesita al odioso Bravo para ganar casi todos sus combates? De nuevo, aquí una distracción de este personaje resultó clave, permitiendo a posteriori que Ace aplicara su The Fold a Trey para ganar la contienda.

Atentos al menú de la semana que viene, porque promete.