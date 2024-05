Liv Morgan: «No me gusta Dominik Mysterio ni su ‘Mami'»

Como parte de su venganza, Liv Morgan lesionó a Rhea Ripley. Esto provocó que tuviera que dejar vacante el Campeonato Mundial de WWE. El título sería ganado posteriormente por Becky Lynch. Por lo tanto, la luchadora que integrata The Riott Squad no terminó con su misión. Ahora queda saber si conseguirá obtener una nueva oportunidad por el cinturón en Backlash: France. De momento, no se ha anunciado a la retadora de «The Man». Eso si es que la tiene en el Premium Live Event de 4 de mayo.

► Liv Morgan, contra Dominik y Rhea

Antes, Liv sigue contra Rhea. Y también contra Dominik Mysterio. Así se pronuncia en Border Patrol:

«Le quité a su Mami. El ambiente en el trabajo ha sido un poco incómodo y justo me lo encontré. Tuvimos un breve momento de encuentro. No hay mucho que decir al respecto. No me agrada el tipo. Definitivamente no me agrada su mujer. Solo quería que supiera, ‘Sí, lo hice, y sigo aquí.’ La gira de venganza no termina hasta que gane el campeonato de mujeres.»

► El menú de Backlash: France

A falta de una semana completa de programas semanales de WWE, el menú de luchas de Backlash luce así:

CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE : Cody Rhodes (c) vs. AJ Styles

: Cody Rhodes (c) vs. AJ Styles CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO PESADO : Damian Priest (c) vs. Jey Uso

: Damian Priest (c) vs. Jey Uso CAMPEONATO FEMENIL WWE : Bayley (c) vs. Naomi vs. Tiffany Stratton

: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tiffany Stratton CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE : The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Bianca Belair y Jade Cargill

: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Bianca Belair y Jade Cargill Randy Orton y Kevin Owens vs. Solo Sikoa y Tama Tonga (con Paul Heyman)

Veremos qué sucede en el próximo episodio de Monday Night Raw. ¡No te pierdas la cobertura de SÚPER LUCHAS!