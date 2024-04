Dominik Mysterio se someterá a una terapia física

Recientemente se pudo conocer que Dominik Mysterio estará fuera de acción debido a una lesión hasta nuevo aviso. De hecho, el pasado lunes en WWE RAW lució un cabestrillo y un informe reciente agregó que «Dirty Dom» se habría lastimado durante su combate contra Andrade la semana anterior.

► Dominik Mysterio no necesita cirugía para sanar su codo

Este viernes, Dave Meltzer había manifestado la posibilidad de que Dominik se sometiera a una cirugía Tommy John para solucionar su lesión, y que su tiempo de recuperación sería de aproximadamante 9 meses. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, el propio Dominik confirmó que la cirugía no sería necesaria, lo que termina siendo un alivio para el Universo WWE.

En una reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer volvió a dar una actualización sobre el estado de Dominik, revelando que el joven luchador ha optado por la fisioterapia como parte de su proceso de recuperación.

“Dominik está pasando por fisioterapia. Dijo que no a la cirugía y hoy consulté con la WWE y me dijeron ‘sí, va a hacer fisioterapia’. No lo van a operar, pero esa fue la palabra original el martes: se va a operar. Ese es el asunto.»

Si bien el tiempo exacto para el regreso de Dominik sigue siendo incierto, es evidente que le dará prioridad a su rehabilitación y que el tiempo de para será significativamente menor en este caso. Además, también se prevé que continúe apareciendo en televisión, aunque no forme parte de combate alguno.

Recordemos que, en la reciente edición de Monday Night Raw, originalmente Dominik Mysterio estaba pautado para formar parte de una lucha de parejas con JD McDonagh contra Ricochet y Andrade, y este fue reemplazado por Santos Escobar.