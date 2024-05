Como sí tienen WWE con NXT o NJPW con Lion’s Gate, TNA nunca tuvo ni tiene en la actualidad un sistema de desarrollo. ¿Cuál es el motivo? El episodio más reciente de su pódcast, My World, el icónico exluchador de esta compañía Jeff Jarrett lo dedica a hablar de Lockdown 2009 o la recordada lucha de Sting con Mick Foley. Entre sus declaraciones encontramos la respuesta a la pregunta que planteamos cuando recuerda que en 2009 Jim Cornette dijo que necesitan un territorio.

► ¿Por qué TNA nunca tuvo un sistema de desarrollo?

«Los aspectos financieros de comenzar un desarrollo pueden variar enormemente. Pero en este punto, la lucha independiente estaba empezando a mejorar. Obviamente, Ring of Honor estaba presente y había desarrollado y traído a muchos luchadores. Y luego, por supuesto, estaban las promociones en Japón. Los luchadores estaban encontrando trabajo allí. Nosotros no estábamos en una posición financiera para simplemente comenzar a escribir cheques. El dinero invertido a lo largo de los años en NXT ha sido enorme. Pero, sabes, siempre hay diferentes perspectivas. Por ejemplo, mira, la Major League Baseball está atravesando una serie de circunstancias en este momento… Sin embargo, están reduciendo su sistema de desarrollo. Ven más potencial en el programa de jugadores universitarios y no en la estructura de equipos de ligas menores. Solo estamos evolucionando con los tiempos. Es por eso que creo que mi pasión por la lucha libre siempre me ha mantenido conectado con diferentes luchadores, en diferentes lugares, en diferentes promociones de todo el mundo. Creo que, al final del día, el talento siempre se destaca, independientemente del nivel en el que se encuentre. No teníamos la capacidad financiera para hacerlo. Pero siempre estábamos atentos a las novedades.

«Por ejemplo, cuando escuché ese comentario de Jim Cornette, pude relacionarla con Jerry Jarrett, Jerry Lawler y tantas otras personas. Los promotores, como Dutch Mantel, y, por supuesto, Dusty. Recuerdo haber hablado con Dusty sobre los shows en el Asylum cuando conducía allí cada semana. A veces lo interrogaba un miércoles por la tarde, cuando tenía un momento… No estoy diciendo que estaba estancado, sino que tenía tiempo para conversar. Él se sentaba en la arena y hablaba con todos, entretenía a los chicos. Y en otras ocasiones, estaba concentrado en su tarea para esa noche. Pero recuerdo que siempre me preguntaba: ‘Bien, ¿a quién tienes preparado?’ Esa generación siempre ha sido muy activa, incluso antes de que comenzáramos con los territorios. Los promotores siempre estaban renovando su elenco, constantemente. Creo que hay mucho potencial en eso. Cuando veo AEW y su amplio elenco de talentos, veo brillantez en ello. Mantiene las cosas frescas, con una rotación constante de luchadores. Y eso, históricamente hablando, es cómo funciona nuestro negocio. En cuanto a la cita de Cornette, es fácil decir que deberíamos ser como TNA o tener un programa de desarrollo. Pero financiar eso es otra historia. Aunque hay algo de verdad en lo que dice«.