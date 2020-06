La Campeona Raw apenas ha tenido tiempo de descansar después de retener el título ante Nia Jax en Backlash 2020. La samoana tuvo unas horas atrás una oportunidad para hacerse nuevamente con el título de la marca roja de WWE pero no fue capaz de hacerlo. No porque fuera vencida, sino porque las dos quedaron descalificadas por conteo de fuera. Es de suponer que esto hará que continúen su rivalidad, que tan pronto como dentro de unas horas, en Monday Night Raw, pongan un nuevo capítulo en la misma. Y ahora... Liv Morgan desafía a Asuka.

► Liv Morgan desafía a Asuka y su campeonato

Lo más probable es que no se de una rivalidad entre las dos ahora mismo, o puede que nunca, si la ex Riott Squad continúa por el mismo camino. Aún así, esta sí quiere obviamente tener buenas oportunidades, como lo sería una trama en torno al título contra la luchadora japonesa. Y pensándolo bien quizá no estaría mal una Triple Amenaza con las tres mencionadas en el próximo PPV de la empresa.

Mientras, únicamente se conoce el desafío de Morgan en Twitter.

I want it https://t.co/abccZoN6nw — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) June 15, 2020

"Lo quiero".

Parece que todavía le quedan muchos pasos por delante a esta luchadora para poder competir por el campeonato, para tener una historia importante. En este momento, de hecho, no está haciendo mucho; no lucha en Raw desde abril, su último combate fue en WWE Main Event y la relevancia que tenía hace unos meses ha quedado atrás.