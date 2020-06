El legado de Amanda Nunes ya está establecido a la edad de 32 años y se pregunta si el retiro será lo próximo. No se puede negar el dominio de Nunes.

"The Lioness" reina como la campeona de peso pluma y gallo femenil de UFC. No solo ha vencido, sino que ha dominado a personas como Cris Cyborg, Ronda Rousey, Miesha Tate y Holly Holm. Ella ya es considerada como un candidata para el Salón de la Fama de UFC algún día.

Amanda Nunes piensa en el retiro: "He logrado todo lo que quería"

En declaraciones a Esporte Espetacular, Nunes admitió que está considerando retirarse ya que ya ha logrado mucho en la competencia.

"Ah, no sé, he logrado todo lo que quería. Estoy bien, puedo seguir con mi vida, tal vez dar un nuevo paso, tal vez encontrar nuevos talentos, ayudar a algunas chicas allí ... tal vez ser entrenadora también". “Estoy en un momento en que puedo retirarme, sabes, y estoy en un momento en que puedo pelear. Estoy bien. No hay nada más que hacer en este momento en la división. El Salón de la Fama vendrá, seguro. Mi vida en el futuro, si me detengo ahora, el UFC me dará todo el apoyo que necesito para seguir teniendo mi dinero y mi trabajo".

Nunes viene de una victoria unánime por decisión unánime sobre Felicia Spencer. Fue su primera defensa exitosa del título de peso pluma de UFC. Hizo historia al convertirse en la primera "campeona campeona" de UFC en defender con éxito ambos títulos mientras reinaba.

Después de la victoria dominante sobre Spencer, Nunes reveló que planea tomarse un tiempo libre. "The Lioness" dijo que quería descansar y concentrarse en convertirse en madre por el resto de 2020. Si finalmente decide colgar sus guantes, los fanáticos de la pelea no olvidarán pronto "The Lioness".

Si Amanda Nunes nunca retrocede dentro del octágono, se irá con un récord profesional de MMA de 20-4. También se irá después de haber defendido con éxito el campeonato de peso gallo cinco veces y tener una defensa del título de peso pluma exitosa.