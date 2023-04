Lio Rush prefiere ser réferi antes de mánager

Lio Rush es fantástico manejando el micrófono, tiene facilidad de palabra y también carisma, pero realmente nunca se vio a sí mismo como mánager, a pesar de que en la WWE lo utilizaron así cuando trabajaba con Bobby Lashley en Monday Night Raw. Pero aún así prefiere ser réferi que un “chico del micrófono”, como señala en Not Sam Wrestling.

> Lio Rush, réferi antes de mánager

“No, no me veía a mí mismo como un ‘tipo de micrófono’. Probablemente sea lo último como lo que me veo a mí mismo. Probablemente me veo a mí mismo como un árbitro antes de verme a mí mismo (como un tipo de micrófono). Ir semana a semana a semana a semana haciendo estos combates, y que simplemente cortar con eso y que sea: ‘Está bien, ahora eres un tipo de micrófono’. No me sentí desprevenido. Me sentí preparado porque había estado escribiendo promos en mi teléfono y las había estado ensayando fuera y dentro del Performance Center, las puse en las redes sociales, estaba haciendo viñetas. Estaba preparado. Podía ver por qué querían que fuera un tipo de micrófono. Solo quería ser un luchador profesional completo. No estoy haciendo promos para decir: ‘Quiero ser un mánager’. Siento que eso también me ayudó. Me ayudó mucho porque te pone en un papel diferente. Te enseña cómo hacer una promo de una manera diferente, hacerla sobre alguien que está contigo en lugar de sobre ti mismo”.

¿Qué opinión tienes de Lio Rush?