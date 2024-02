Camino a su retorno, Lio Rush: «OTT fue increíble»

Lio Rush está nuevamente en plena acción tras los problemas de salud que tuvo en 2023. Ya volvió a finales de año y no ha parado. Se le ha visto en especial en GCW, pero también en REVOLVER, West Coast Pro, Freelance, MCW, Chicago Style y Don’t Own Anyone Pro. El exWWE, que también trabajara en AEW o TNA, viaja por toda la escena independiente en estos comienzos de 2024.

► Lio Rush vuelve a OTT

Entre sus próximas citas, destacamos ahora su regreso a Over The Top programado para el 2 de marzo durante el evento Gaff Party Night 2 donde se verá las caras con Scotty Davis para abordar su debut en la promoción. Cuando se asoció con Ryan Smile y Will Ospreay para enfrentarse a The Elite en ScrapperMania 3 en 2017. «The Bad Child» lo recuerda en Irish Wrestling And Entertainment.

«Recuerdo que OTT fue como un sueño, sinceramente, porque realmente no estaba en mis planes. Esto fue algo que sucedió de último momento. Recuerdo recibir una llamada telefónica diciendo: ‘¿estás libre?’ Estaba en América. Terminaron reservándome un vuelo. Volé en dos días. Terminé haciendo equipo con Will y Smile y divirtiéndome mucho.

«Recuerdo mirar hacia afuera y ver simplemente una multitud de personas. Había tantas personas allí. La energía era increíble. Luchamos contra The Elite esa noche, Kenny Omega. Yo era un joven prospecto de 21 años del que mucha gente había escuchado. Pero esta fue mi primera vez en Irlanda y estar allí para OTT, y la energía fue simplemente increíble«.

🪩 Gaff Party #Dublin 🪩

OTT Returns To The Warehouse

March 2nd

Rush Vs Davis

Two Of The Best Collide

More To Be Announced

🎟️TICKETS🎟️https://t.co/Zlf155Djrg #OTT pic.twitter.com/hAhc77Fxe1 — OTT WRESTLING (@OTT_wrestling) February 10, 2024

Antes, pr ejemplo, estará luchando este domingo 25 de febrero en el evento Kick de Beyond:

Lio Rush también comparte en redes sociales las fechas que tiene libres para marzo en Reino Unido y Europa, un mes que tendrá realmente ocupado:

New open dates for UK & European Tour❗️ March 1st , 14th, 21st , 28th , 29th . #WHWT #LioRushX Bookings – LioRushNow@gmail.com pic.twitter.com/seE7chYH53 — Lio Rush (@IamLioRush) February 22, 2024