Ricardo Rodríguez tuvo problemas con The Great Khali

Luego de salir de WWE, en 2014, Ricardo Rodríguez, estuvo en México y luego, empezó a viajar por todo el mundo. Tanto luchando, como siendo instructor de empresas de lucha libre. Rodríguez estuvo en el Cairo, Egipto, y también en Kangniwal, Punjab, en la India, en donde fue el instructor líder de la academia de lucha libre de The Great Khali. En una reciente entrevista con Under the Ring, Rodríguez reveló que tuvo algunos roces con Khali. Estas fueron sus palabras:

«Saqué enseñanzas de mi tiempo en la lucha libre y las aplico en mi rol como instructor. Aprendí un montón… cuando estuve en WWE. Aunque los fundamentos básicos eran muy similares en estilo, cada quien tenía un enfoque distinto para enseñar algo.



► Ricardo Rodríguez habló de sus roces con The Great Khali

«Y así fui aprendiendo de ellos el concepto de que cada quien aprende de manera diferente, a distintas velocidades y a través de métodos diferentes. La escuela de lucha libre de The Great Khali en India. Sí… Khali no solía estar muy presente, pero de vez en cuando aparecía y compartía unas palabras con los aprendices sin involucrarse activamente.

«Había muchos métodos con los que él intentaba enseñarles a los chicos y con los cuales yo no estaba de acuerdo porque obviamente él no estaba en el ring hace mucho, ni entrada al cuadrilátero. Pero nunca puedo negar el nivel de fama que tiene ese hombre en India.

«Después de salir de mi puesto en la escuela de Khali, regresé a los Estados Unidos y fundé la Academia de Lucha Libre Three Legacies en 2022. A pesar de no siempre estar de acuerdo con los métodos de entrenamiento de Khali, me beneficié de pasar tiempo con todo tipo de luchadores y aprender sus estilos. Ese es el tipo de detalle que estoy transmitiendo a mis estudiantes en mi escuela con sede en Pennsylvania».