Poco a poco Lio Rush va a alejándose más y más del Campeonato Crucero NXT. La semana pasada perdió ante Jordan Devlin en su reciente oportunidad de coronarse de nuevo, quedándose sin razones para tener una nueva. Esto parece una mala noticia pero en realidad desde que su vuelta a la marca amarilla ha estado siempre relacionado con el título; ahora veremos si puede mantenerse relevante con otras historias. Por lo que ha hecho hasta ahora sabemos que sí. Siempre ha sabido cómo ser relevante, con o sin campeonato. Pero nunca en esta marca.

Sí que pasó por los encordados amarillos en el pasado, pero no empezó a llamar realmente la atención hasta su entrada a 205 Live. Más tarde lo haría en Raw también pero en el show violeta comenzó todo; es además donde sigue luchando de cuando en cuando. Lo hará hasta que esta marca desaparezca, pues ese parece que es su destino, más allá de lo que no ocurriera tan pronto como parecía. Aunque no si él puede evitarlo. Parece imposible pero no solo no quiere que este programa sea cerrado sino que quiere que sea mejorado, que reciba un mejor trato por parte de la empresa.

► Lio Rush habla de todo: 205 Live, WWE 2K20…

I think @WWE205Live should be treated better as a whole. https://t.co/ZQMDo2K9P3 — Lio (@itsLioRush) February 24, 2020

— ¿Piensas que 205 Live debería tener sus propios eventos TakeOver al estilo de NXT y NXT UK? — Creo que 205 Live debería ser tratada mejor en su conjunto.

El problema con esta marca es, además del mal manejo, que WWE no pudo armarla como querían. No pudieron firmar a luchadores que hubieran sido los más importantes y finalmente perdieron el interés en la misma. Pero de haber podido firmar a nombres como Kota Ibushi o Zack Sabre Jr la historia sería completamente diferente. Nunca sabremos lo que podría haber pasado, si ellos hubieran salvado 205 Live de la cancelación.

Rush también estuvo respondiendo otras preguntas.

— ¿Tu rivalidad favorita? — Joey Janela.

— ¿Cuándo lanzarás tu nuevo álbum? — Junio o julio.

Does anyone have an answer for this? https://t.co/VXN95d1fHz — Lio (@itsLioRush) February 23, 2020

— ¿Por qué 2K te sacó del videojuego? — ¿Alguien tiene una respuesta para esto?

I grew up watching wrestling as a kid. It was the only thing that made me feel like a kid again the older i got. I try to remind myself this everyday. https://t.co/B36RWmKL11 — Lio (@itsLioRush) February 23, 2020

— ¿Por qué amas la lucha libre? — Crecí viendo lucha libre. Es lo único que me hacía sentir como un niño a medida que crecía. Intento recordarme esto cada día.

— ¿Tendremos pronto una figura de acción tuya de WWE Elite? — No lo sé.

— Burritos, quesadilas o tacos, elige tu favorito. — Burritoooooooo.

If i didn’t train at @MCWWrestling , i wouldn’t be where i am today in my wrestling career. https://t.co/9PPHFjPLGa — Lio (@itsLioRush) February 23, 2020