Esto es lo que enloquece a Vince McMahon, cuenta Jim Ross

Tribute to the Troops es un evento especial de WWE nacido en 2003 para cada año hacer un homenaje a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Muchas Superestrellas pasan varios días con los hombres y mujeres del ejército conociendo las bases militares e interactuando con ellos para finalmente compartir todos juntos una velada luchística en la que mientras unos muestran su talento en los encordados, otros disfrutan del espectáculo como fanáticos. A continuación podemos ver algunos de los mejores momentos vistos en este show a lo largo de los años:

► Tribute to the Troops, lo que enloquece a Vince McMahon

En la edición del año pasado vimos a Seth Rollins vencer a Erick Rowan en la lucha estelar o a Humberto Carrillo y Kevin Owens hacer lo propio con Andrade y Drew McIntyre en un combate de duplas. Hablamos de este evento ahora no porque tengamos novedades acerca de la edición de 2020 sino porque Jim Ross ha dicho en su Grilling JR que es un evento que enloquece a Vince McMahon.

“Tribute to the Troops fue un gran negocio. Creo que originalmente fue idea de JBL. Pero él no podía llevarla a cabo así que Vince la tomó prestada y la hizo realidad. Vince siempre tuvo un importante interés personal y emocional en este proyecto. De todas las cosas negativas que la gente ha dicho sobre Vince, siendo algunas ciertas y otras no, como ocurre con todo el mundo, nadie puede cuestionar su patriotismo. Hizo todo lo que tenía que hacer. Vince iba por ahí corriendo como loco, como si fuera un niño pequeño«.

El miembro del Salón de la Fama del imperio McMahon cuenta que al mandamás le encanta este show, que siempre se entusiasma con su celebración y que se asegura formar parte de cada una de las ediciones.

Este evento suele celebrarse en diciembre y esperamos lo mismo de este 2020, pero de momento no se sabe nada acerca de lo que ocurrirá. No es un show importante más allá del homenaje. En el pasado sí que ha tenido momentos memorables, pero a medida que pasan los años cada vez tiene menos interés, al menos para los fanáticos que no se involucran tanto en la emoción que supone para las tropas y que solo buscan una buena velada luchística.