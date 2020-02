Cuando Triple H llamó a Lio Rush para que volviera a NXT

Más allá de los problemas ocasionados, de las molestias provocadas, Lio Rush siempre estuvo dando pasos adelante en WWE. Después de una etapa en NXT fue movido a 205 Live, donde pronto se situó como uno de los nombres principales. Y un tiempo después entró a Raw, cuando se hizo realmente popular trabajando como representante de Bobby Lashley. Pero meses después la polémica volvió a golpearlo, siendo apartado de la programación y de cualquier historia de la empresa. Entonces comenzó a hablarse de que podría ser despedido de la misma.

Parecía que su futuro como Superestrella se había acabado, pero entonces llegó el debut de la marca amarilla en USA Network el 18 de septiembre de 2019. Sin nadie esperarlo, Rush entró en escena no solo volviendo a la acción sino recibiendo una calurosa acogida de la fanaticada. Eso hizo que volviera a recuperar las buenas sensaciones y que desde entonces no pare de estar en primera plana. De hecho fue Campeón Crucero NXT y si bien ha perdido el título, no se ha alejado del mismo. Sin ir más lejos, el miércoles pasado tuvo una nueva oportunidad de coronarse.

► Cuando Triple H llamó a Lio Rush

Nada se ha sabido acerca de cómo se dio su regreso, acerca de qué pasó, hasta ahora. En una reciente entrevista con TV Insider, Rush habló acerca de su ausencia y de la llamada que recibió de Triple H para que retomara su carrera en su marca.

«2019 fue un año lleno de altibajos para mí. Siento que en algún momento perdí de vista mis objetivos. Perdí de vista para empezar por qué quería estar en WWE. Intentaba controlar muchas cosas que estaban fuera de mi control. Es genial ahora estar de vuelta en NXT. Cuando recibí la llamada de Triple H para que volviera, me sorprendió un poco. Estaba sorprendido y emocionado. Mucho de los espectadores estaban familiarizados conmigo después de haberme visto en Raw, así que tenía esa ventaja respecto a los demás de haber tenido esa exposición antes».

Ahora mismo no está claro cómo va a continuar la carrera de Rush después de no haber sido capaz de conseguir el título en su reciente oportunidad, pero podríamos adelantar que seguirá estando cerca del mismo.

Just wasnt my night https://t.co/FemXGFlqbP — Lio (@itsLioRush) February 20, 2020