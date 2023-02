Lio Rush explica su actual relación con Tony Khan

Las cosas no terminaron bien entre Lio Rush y AEW cuando separaron sus caminos. Pero, ¿qué relación tiene el luchador con Tony Khan actualmente? De ello estuvo hablando recientemente “The Man of the Hour” en una reciente entrevista con Chris Van Vliet.

> Lio Rush y Tony Khan: todo bien

“Uhm, creo que sí [podría volver]. Creo que todo es posible si tienes las intenciones correctas, si vienes del lugar correcto.

“Me gusta mucho Tony. Creo que es la primera vez que lo digo en voz alta [risas]. Sí, me gusta Tony. Una cosa que me hizo querer darle una oportunidad a AEW [es el hecho de que] me siento como si estuviera marcado por mi carrera en la WWE. Siento que estaba, ya sabes, un poco traumatizado. Le gusté mucho a Tony, siento que nos conectamos bastante rápido y siento que es por eso que hubo mucha emoción involucrada. Probablemente no debería haber sacado a relucir la emoción, pero de nuevo, me alegro de haberlo hecho… ya sabes. Me alegro de haberle mostrado a la gente que defiendo algo [y que] me preocupo por mí y me preocupo por los demás. No siempre se trata de un cheque de pago para mí. Sí. Lo siento, estoy un poco… esto es enorme para mí. Esta es la primera vez que realmente hablo sobre eso. He hablado, pero realmente no he hablado en ese sentido sobre mi relación con Tony y cosas así”.

“Sí, he hablado con él un par de veces [dijo Rush cuando se le preguntó si había hablado con Tony Khan desde que dejó la empresa] Hemos hablado varias veces. Siempre es genial, siempre es, ya sabes, ‘¿Cómo has estado? Es bueno saber de ti’. Si el espectáculo está en el área, trato de salir y verlo y cosas así. El amor todavía está ahí, el apoyo todavía está ahí, solo faltan otros factores para que realmente esté allí. Estoy haciendo mucho en este momento, estoy feliz con lo que estoy haciendo. No es como si realmente estuviera tratando de forzar que algo suceda. Si sucede, sucede. Me encanta la dirección en la que voy en este momento, me encanta lo que estoy haciendo. Me alegro de sentir que realmente no tengo ninguna mala sangre dentro de la lucha libre. Siento que estando tan activo en este momento y frente a la gente… es muy diferente cuando estás frente a alguien. Puedes verlos, puedes sentir su energía y tener una idea de por qué están haciendo lo que están haciendo”.

¿Te gustaría que Lio Rush volviera a AEW?