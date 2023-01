Lio Rush debutará en PROGRESS

Quedó con la cara poco menos que rota, literalmente, en su primera experiencia Wrestle Kingdom. Pero vía Twitter, Lio Rush aseguró no haberse sentido tan vivo como hoy día.

Grata noticia para un talentoso gladiador que ha estado lidiando con importantes problemas mentales y físicos desde que WWE lo despidiera en hace casi tres años. Parece que su mayor acicate en pos de recuperar su confianza fue firmar con NJPW, aunque nadie privará a Lio Rush de luchar sobre otros escenarios.

Y este domingo, “The Man Of The Hour” volverá a las islas británicas para debutar en PROGRESS, luego de hacer de las suyas en RevPro el pasado otoño, donde disputó tres combates. Lio Rush enfrentará al joven Danny Black (integrante de la facción CPF) en Chapter 148: Start Spreading The News.

PROGRESS prepara función de altura como arranque de 2023, con defensa del malvado Spike Trivet ante el ídolo Gene Munny o un interesante duelo entre Axel Tischer y Ricky Knight Jr. (ya recuperado de su lesión). He aquí el cartel hasta ahora anunciado de PROGRESS Chapter 148: Start Spreading The News, a celebrarse desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

After traveling the entire world and wrestling the absolute best, battle tested is an understatement. What do you got kid @DannyBlack_99 , because I’m coming in ready and hungrier than ever before. @ThisIs_Progress debut incoming. #FeelTheRush #TheBadChild pic.twitter.com/4AD90F0Msn