En WWE se habló sobre John Cena vs. Logan Paul

“(…) La verdad, creo que yo contra John Cena rompería Internet. Le envié un mensaje de texto a Triple H de inmediato, ‘¿quieres romper Internet otra vez?’ Ese es un combate de ensueño. WrestleMania, en Los Ángeles, en mi cumpleaños. Triple H, tírame un hueso, dame un regalo de cumpleaños, déjame sacar a John Cena. Eso sería una locura”. A mediados de noviembre, Logan Paul revelaba que había pedido a Triple H verse las caras con John Cena en WrestleMania 39.

► John Cena vs. Logan Paul, mencionada en WWE

En ningún momento tuvimos más novedades así que entendemos que HHH no estaba interesado en la idea de “Maverick”, lo cual es comprensible teniendo en cuenta que sería un choque de técnicos que podría provocar que los fans se volvieran contra Logan Paul, lo cual no parece una buena idea para la WWE. No obstante, en el episodio más reciente del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer informa de que en realidad es un tema del que se estuvo hablando dentro de la compañía a finales de año:

“Logan Paul había pedido estar contra Cena en WrestleMania, pero nunca dijeron eso. Definitivamente se habló de Cena vs Logan Paul en noviembre/diciembre en ese rango“.

El Editor en Jefe del WON echa por tierra la posibilidad de que ese combate se celebre en el Evento Premium magno de 2023 señalando que el plan es que John Cena enfrente a Austin Theory. De la misma manera, también apunta que sería en WM 39 donde el Campeonato Indiscutible de Roman Reigns se dividiera. Volviendo a Logan Paul, recordemos que se está recuperando de una lesión, así que quizá no solo no tenga esta lucha en la velada sino que no tenga ninguna. Lo iremos viendo con el paso de los meses.

¿Os gustaría ver una lucha entre John Cena y Logan Paul?