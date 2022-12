Merece mayor visibilidad la promotora WrestleFest DXB, afincada en Dubái, de muy reciente fundación vía Shaheen, luchador oriundo de aquel emirato, quien quiere ofrecer un producto inclusivo en un territorio hostil a tales muestras de diversidad.

Y se diría que por ahora, Shaheen está logrando llamar la atención. Lo hizo el pasado octubre, con el sexto evento de WrestleFest DXB, donde Charlie Morgan y Alex Windsor se convirtieron en las primeras mujeres que estelarizaban un evento luchístico celebrado sobre Oriente Medio.

El siguiente paso era lograr que las gladiadoras compitieran sobre suelo dubaití por algún título de categoría mundial. Dicho y hecho. Ayer, desde el Warehouse Four de la capital de dicho estado asiático, dentro del show Sons & Daughters Of The Desert, en conjunción con PROGRESS, Lana Austin defendió el máximo cetro femenil de la compañía británica ante Kanji, anterior monarca que fue destronada en Chapter 146.

🔥 MAIN EVENT TIME 🔥



The @dailystar favourite wrestler and Women’s PROGRESS World Champion @Lana_Austin1 takes on former two time champion @KanjiDuku



These women will make history by becoming the first to compete in a Women’s World Championship in Dubai.#PROGRESSwrestling pic.twitter.com/s0TTDvoIil