Catch 2/2 (TJP y Francesco Akira) (c) lucharon contra LiYoh (Lio Rush y Yoh) en defensa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP en Wrestle Kingdom 17. Al final, Akira neutralizó a Rush, y cuando parecía que Yoh plantearía la ofensiva final, fue detenido por TJP con un Direct Drive, quien lo llevó al toque de espaldas para ganar la lucha y retener el título. Las dos duplas dieron un buen encuentro y Rush llamó la atención por su buena actuación. Y también lo hizo después del choque debido a sus lesiones en la cara.

► Lio Rush tras Wrestle Kingdom 17

El joven luchador realizó las siguientes publicaciones en redes sociales que resultan bastante sorprendentes pues nunca se le había visto tan lastimado:

Just a scratch…… Ok maybe more than a scratch 🤕. Either way, I’ve never felt more alive. Thanks for watching. #Wk17 #LioRush @njpwworld pic.twitter.com/DYpBJRhsG6 — The Bad Child (@IamLioRush) January 4, 2023

«Solo un rasguño. Y puede que sea un poco más. De cualquier manera, nunca me sentí más vivo. Gracias por vernos».

Nasty spill last night on the ramp left me with a few stitches and a massive headache. No broken facial bones. 🙏🏽 Thank you to the #NJPW staff for taking care of me. I’ll be good. Unfortunately BOLA is out the question. See ya in a few weeks. ✌🏽 pic.twitter.com/qHzfFy37lK — The Bad Child (@IamLioRush) January 4, 2023

«Un golpe desagradable anoche en la rampa me dejó con algunos puntos y un dolor de cabeza enorme. Sin huesos faciales rotos. Gracias al personal de NJPW por cuidarme. Estaré bien. Desafortunadamente, BOLA está fuera de discusión. Nos vemos en unas semanas«.

Lio Rush había sido anunciado para participar en el Battle of Los Angeles 2023 pero finalmente no podrá hacerlo debido a los daños sufridos en la cara en el reciente evento de New Japan Pro-Wrestling. Pro Wrestling Guerrilla no se ha pronunciado públicamente todavía para confirmar quien lo va a sustituir. Pero no tienen demasiado tiempo para hacerlo porque el BOLA será el 7 de enero y 8 de enero en el Global Theatre de los Ángeles, California. Estaremos atentos a ver qué más novedades tenemos en este sentido.

¿Qué os pareció la lucha de Lio Rush en Wrestle Kingdom 17?