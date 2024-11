El multifacético y multipremiado artista Lin-Manuel Miranda es un gran fanático de la WWE. Sin ir más lejos, estuvo en el episodio de SmackDown del 25 de octubre. Y en Halloween se disfrazó de Dominik Mysterio, de quien habla así:

«Podría mencionar muchos héroes, estoy demasiado metido en la lucha libre. Pero me encanta el giro de villano a súper villano de Dom Mysterio. Ya era popular como villano, y luego dejó a Rhea Ripley por Liv Morgan, y ni siquiera lo dejan hablar. Lo abuchean tanto cuando intenta hablar que tiene que empezar a hablar en español [risas]. Es el villano más popular que he visto desde que ‘The Million Dollar Man’ le quitaba balones de baloncesto a los niños en los 80. Además, el hecho de que lo vimos crecer, que Eddie Guerrero y Rey Mysterio pelearon por la custodia de él en una lucha, y era un niño pequeño diciendo, ‘¿Cuál es mi papá?’, y ahora es un súper villano con un mullet».

► El talento de Bad Bunny

Si el ganador de varios Tony Awards, un Premio Pulitzer y un Grammy quisiera adentrarse un día en el cuadrilátero podría aprender de «Dirty Dom». Pero también tomar ejemplo de otra estrella de fuera de la lucha libre profesional que ha conquistado la misma como el músico Bad Bunny. De hecho, a Miranda le gustaría tener el talento que tiene «El Rey del Trap Latino».

“Cuando Bad Bunny entró en [la lucha libre], yo pensé: soy puertorriqueño, así que amo a Bad Bunny como todo puertorriqueño, y a los puertorriqueños les encanta la lucha libre. Luego, cuando vi que era bueno en eso… He tenido una vida muy bendecida, y pensé, ‘¿Es esto envidia? ¿Es esto lo que se siente la envidia?’ [Ríe] No lo siento muy seguido. Pero le tengo celos a Bad Bunny”, comentó el actor, guionista, dramaturgo y muchas cosas más en WWE Mic’d Up.

Y si un día lucha, quizá no querría encontrarse con Jacob Fatu, con quien dice en el mismo video que tiene una obsesión. Lin-Manuel Miranda admira al integrante de The Bloodline y aplaude tanto su presencia en el escenario de WWE como su carisma.

