WWE SMACKDOWN 25 DE OCTUBRE 2024 .— Los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) debutaron la semana pasada en WWE, ganando una amenaza triple ante Los Garza y A-Town Down Under como parte de un torneo para definir a los contendientes #1 al Campeonato de Parejas WWE. En la final se medirán con DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa), quienes para llegar aquí derrotaron a Pretty Deadly y los Street Profits. ¿Cuál será la dupla que obtenga la oportunidad titular ante Tama Tonga y Tonga Loa? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Barclays Center, en Brooklyn, New York.

La séptima lucha de la serie entre Andrade y Carmelo Hayes estaba programada para la semana pasada, pero fue cambiada para ésta. Hay que recordar que están empatados tres a tres, y que el vencedor se convertirá en el contendiente número uno al Campeonato de los Estados Unidos, actualmente en manos de LA Knight, quien además fungirá como réferi especial.

Además, veremos un careo entre el Campeón Universal Indisputable WWE, Cody Rhodes, y el Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther, antes de que se enfrenten en Crown Jewel.

► El show comenzó mostrando la entrada del Campeonato WWE Crown Jewel Championship a la arena. También, la llegada del Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, y del Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther.

► También se mostraron las llegadas de Alex Shelley y Chris Sabin, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) y Randy Orton.

► Randy Orton se detuvo en la Gorilla Position para hablar con Triple H, quien le hizo una señal para que se dirigiera al ring.

► Randy Orton inició diciendo que ha intentado todo para enfrentar a Kevin Owens en Crown Jewel, pero, según Orton, Nick Aldis le informó que eso estaba fuera de su alcance. Molesto, Orton insinuó que Triple H está protegiendo a Owens y exigió una explicación en el ring.

► Triple H apareció y aclaró que no está protegiendo a Owens; de hecho, afirmó que busca proteger a Orton.

► Hunter dijo que, aunque Owens es conocido por ser una persona fría en los negocios, había confiado en Orton y Cody Rhodes por primera vez en su vida.

► Luego, Triple H recordó que Orton acaba de regresar tras una recuperación de 18 meses, y le dijo que su prioridad debería ser cuidarse para no arriesgar su salud.

► Orton, sin embargo, insistió en que no había llamado al ejecutivo, sino a The Game, y desafió a Triple H a ponerse en su lugar y luchar por sus intereses.

► Finalmente, Triple H accedió a darle a Randy Orton la lucha ante Kevin Owens en Crown Jewel 2024, aunque le advirtió que se protegiera en todo momento.

"I hope to god y'all know what you're asking for…"

Triple H just made it official!

Randy Orton will go one-on-one against Kevin Owens at #WWECrownJewel! 👏👏👏#SmackDown pic.twitter.com/GNcg6YIwJL

— WWE (@WWE) October 26, 2024