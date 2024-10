Lin-Manuel Miranda: «Me encanta Dominik Mysterio»

Lin-Manuel Miranda es un reconocido actor, compositor, dramaturgo y director estadounidense, famoso por sus contribuciones al teatro musical y su influencia en la cultura popular. No fue ni mucho menos lo más grande de su tremenda carrera pero un servidor siempre le ha tenido cariño por su papel en la serie ‘House’. Hablamos de un ganador de varios Tony Awards, un Premio Pulitzer y un Grammy que alcanzó el estrellato internacional por crear y protagonizar ‘Hamilton‘, un musical de hip hop basado en la vida de Alexander Hamilton, uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos.

Embed from Getty Images

► Lin-Manuel Miranda aplaude a Dominik Mysterio

Ahora que lo tenemos localizado, conozcamos su gusto por la lucha libre profesional en general y por «Dirty» Dominik Mysterio de WWE en particular:

«Podría mencionar muchos héroes, estoy demasiado metido en la lucha libre. Pero me encanta el giro de villano a súper villano de Dom Mysterio. Ya era popular como villano, y luego dejó a Rhea Ripley por Liv Morgan, y ni siquiera lo dejan hablar. Lo abuchean tanto cuando intenta hablar que tiene que empezar a hablar en español [risas]. Es el villano más popular que he visto desde que ‘The Million Dollar Man’ le quitaba balones de baloncesto a los niños en los 80. Además, el hecho de que lo vimos crecer, que Eddie Guerrero y Rey Mysterio pelearon por la custodia de él en una lucha, y era un niño pequeño diciendo, ‘¿Cuál es mi papá?’, y ahora es un súper villano con un mullet», dice el artista de ascendencia de Puerto Rico en Ebron in the Morning.

¿Te gusta tanto Dominik Mysterio? ¿Qué opinas del trabajo del multipremiado Lin-Manuel Miranda en cine, televisión y teatro?

Embed from Getty Images