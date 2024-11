WWE ID anuncia a cuatro nuevos participantes

WWE ha lanzado un programa llamado WWE ID que tiene como objetivo fortalecer el ecosistema de la lucha independiente y apoyar a luchadores emergentes de esta escena. Este programa, anunciado en octubre de 2024, se diseñó para ofrecer a talentos indies y a algunas escuelas de entrenamiento seleccionadas acceso a recursos avanzados de desarrollo y mentoría, buscando crear un camino para aquellos que aspiran a convertirse en Superestrellas. Algunas de las academias de lucha que han obtenido la designación oficial de WWE ID son la Reality of Wrestling de Booker T, el Black and Brave Academy de Seth Rollins, y el Nightmare Factory de Cody Rhodes.

BREAKING: @RealKingRegal ID’d two prospects last night at #SmackDown! #WWEID pic.twitter.com/GT9iQfvxpu

— WWE ID (@WWEID) November 9, 2024