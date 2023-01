Lee Johnson volvió a finales de 2022 a la programación de All Elite Wrestling después de una lesión en la rodilla para unirse nuevamente a The Factory. A sus 25 años, con toda una vida luchística por delante, se está haciendo un hueco en la compañía. Y para ello le vino de maravilla la ayuda de Cody Rhodes cuando eran compañeros de vestidor, como el joven luchador recuerda en AEW Unrestricted.

► Lee Johnson recuerda a Cody Rhodes

“Cody es genial. Me convirtió en un hombre tan diferente, dentro y fuera del ring. Cosas como, estaría sentado detrás del escenario y encorvado y él decía: ‘Estás encorvado. Ponte de pie’. Cosas en las que ni siquiera pienso, Cody me convirtió en un luchador tan diferente, mi forma de pensar. Me entrenó en muchos de mis combates, incluso en la escuela, él y yo hablábamos constantemente”.

Johnson también recordó cómo comenzó a entrenar con QT Marshall en Nightmare Factory.

“Fue a principios de 2019, hice un evento llamado Southern Honor y tuve el peor combate. Fue tan malo. QT estaba detrás del escenario y escuché que tenía una escuela. Pensé: ‘Tengo que ir a entrenar’. Realmente creo que, en ese momento, no había entrenado en dos o tres meses. Entras allí después de haber estado fuera dos o tres meses, era un evento independiente, así que no es como si estuviera firmado, no lo estaba. Tuve este combate y fue el peor combate en la historia de la lucha libre. lo juro. Me acerqué a QT la semana siguiente y, a partir de ahí, comencé a entrenar con él y ha sido realmente bueno ver que todo cierra el círculo. Ir desde allí, e incluso lo que hicimos el año pasado, en cuanto a la historia con él y yo, hasta ahora y estar en su grupo. Honestamente, algo que nunca pensé que sucedería es que él y yo nos cruzamos en el ring de esa manera. Ha sido realmente genial ir de aquí para allá“.

¿Qué os pareció la carrera de Cody Rhodes en All Elite Wrestling?