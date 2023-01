Matt Hardy: “John Cena era fan de Broken Matt”

Una buena manera de entender cuán importante fue un personaje en la lucha libre profesional es comprobar si se habla de él con el paso del tiempo después de haber quedado en el pasado. El Broken Universe no existe actualmente pero lo seguimos haciendo; en diciembre de 2022 hablábamos de qué hubiera pasado si Matt Hardy se hubiera quedado en IMPACT! Wrestling así como en octubre el veterano luchador adelantaba cómo podría recuperarlo en algún momento próximo.

► “John Cena era fan de Broken Matt”

Más recientemente, en The Extreme Life of Matt Hardy, el guerrero de All Elite Wrestling decía que le hubiera gustado enfrentar a Broken Matt con John Cena.

“Oh, chico. Sería divertido hacer Broken Matt con John Cena. Fue uno de los que vieron una vista previa de The Final Deletion. Se la envié a[Chris] Jericho, estaban en Japón, y hay una historia muy famosa; Jericho se lo mostró a John Cena, y John dijo: ‘Dios mío, esto es lo mejor que he visto en mi vida’. Comenzaron a programar diferentes horarios: estuvieron en ese lugar todo el día. Así que dijeron, como: ‘1:00, 2:30, 4:00, 5:30… Estos son los horarios, tienes que estar aquí a tiempo, y si llegas dos segundos tarde, no entras en la habitación’. Así que se lo mostraron durante todo el día a los muchachos de la WWE, y John Cena lo vio todo el tiempo. Esa fue una de las primeras cosas: estaba tan feliz cada vez que volvía a aparecer. Él estaba como: ‘¡Dios mío! Espero que puedas hacer Broken Matt aquí’. Me encanta eso”.

¿Os gustaría que Matt Hardy recuperara el Broken Universe?