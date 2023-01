Como muchos otros luchadores, Saxon Huxley fue despedido de la WWE en 2022 cuando la compañía cerró la marca NXT UK debido a su intención de lanzar NXT Europe. Desde entonces, ha estado trabajando como independiente en el Reino Unido. En 2023 no ha tenido todavía ningún combate pero, por ejemplo, en su último, el 26 de diciembre del año pasado, perdió el Campeonato de Peso Completo Evolution ante Ry Stevens en el evento EVW The Greatest Show. Antes, el 27 de noviembre, venció a Amir Jordan en DEFEND Indy Wrestling Oblivion In The Pavilion.

► La carrera post-WWE de Saxon Huxley

“Hay algunas compañías para las que me gustaría [luchar], pero ha pasado poco tiempo desde que nos liberaron, así que en este momento, solo estoy tratando de estar lo más ocupado posible y crear un flujo… Quiero ver a dónde me lleva la lucha libre en este momento. Así que quiero ver qué sucede. No estoy cerrado a nada en este momento. Solo estoy entusiasmado con esta incógnita. La gran incógnita ahora es lo que sucederá con la lucha libre. La escena está por todas partes. Las cosas están burbujeando, esperando alg. Puedes sentirlo”.

Huxley habló también sobre si estaría dispuesto a unirse a NXT Europe si recibiera la llamada de la WWE.

“Como dije antes, mi objetivo es centrarme en la lucha libre. Si surge algo, espero que las cosas sucedan, pero me gusta tomarlo a medida que avanza“.

