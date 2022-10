Las responsabilidades de Jason Jordan aumentan

Lamentablemente, el 28 de enero de 2023 se cumplirá 5 años desde que Jason Jordan tuvo su último combate de lucha libre profesional. Una lamentable lesión en el cuello acabó con su corta carrera, la cual era bastante prometedora.

De hecho, estaba en medio de toda una historia televisiva en donde se dijo que su padre era, supuestamente, Kurt Angle, quien en julio pasado reveló que Jordan todavía presenta algunos problemas de salud, incluso años después de su cirugía de discectomía cervical anterior y fusión de cuello:

► A Jason Jordan le va bien como productor de luchas en WWE

«Tiene problemas hasta el día de hoy. Sus habilidades motoras porque sus manos están bien y funcionales y al rato no le funcionan muy bien. Simplemente, nunca puede estar bien todo el tiempo. Él nunca ha tenido alivio. Realmente, ha estado luchando con esto durante años».

Aunque su excompañero de equipo, Chad Gable, dijo en 2021 que Jordan estaba luchando con todas sus fuerzas para poder volver al ring, la situación no luce como que vaya a tener pronto luz verde para subirse al encordado. Lo cierto es que, de cualquier forma, Jordan sigue trabajando como productor de luchas tras bambalinas para WWE.

Y lo hace muy bien. Tanto así, que Jordan fue puesto a ser el productor de tres luchas no televisadas de SmackDown. Esto, según lo reporta Sean Ross Sapp de Fightful Select:

«Notas tras bambalinas: Jason Jordan realizó una triple función y produjo todas las luchas no televisadas del pasado SmackDown. The New Day vs. Maximum Male Models, The Miz vs. Matt Riddle y Ronda Rousey vs. Natalya».