Tras la final del Campeonato Show Center en Monterrey, Nuevo León, el luchador Laredo Kid fue intervenido de emergencia.

En un principio, sus familiares solo informaron sobre la operación y que se encontraba estable, pero delicado.

Posteriormente, Lucha Libre AAA dio un poco más de detalles y mencionó que al bajar de la lucha tuvo molestias abdominales y fue trasladado para su valoración.

En su cuenta de YouTube, el luchador Mamba dio más detalles, finalmente revelando el motivo la operación, la cual fue por una perforación intestinal.

«Al terminar la función Laredo Kid llega al vestidor y me dice que al bajar de luchar se empieza a sentir mal, pensaron que era un golpe… Pero le empezó a dar un dolor muy fuerte en los intestinos, quiso vomitar y que no paraba… Lo llevaron a un hospital y vieron que el intestino delgado lo tenía reventado. Esto se debe a los golpes que él recibe…»

«Gracias a Dios ya está bien, me marcó y hablé con él… Por tres días no puede comer, tiene que estar cinco días ahí. Tienen que ver que el intestino pegó bien y que no tenga una fuga el intestino».