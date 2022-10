Bron Breakker da crédito a JD McDonagh por ayudarle a mejorar

Bron Breakker se ha hecho un lugar en WWE, logrando el Campeonato NXT en pocos meses luego de su debut, y lo hizo sin recurrir al legado de su familia, ya que es hijo de Rick Steiner y sobrino de Scott Steiner. Tras su exitosa defensa titular en Halloween Havoc el fin de semana pasado, muchos quienes cuestionaban su lugar en la cima han tenido que recular sus palabras tras ver el gran desempeño que dio en la triple amenaza, de la cual Ilja Dragunov y JD McDonagh también lograron destacarse.

► Bron Breakker elogió a sus rivales de Halloween Havoc

El actual Campeón NXT ha derrotado a todos los que se han interpuesto en su camino -salvo Dolph Ziggler a inicios de este año- y continúa siendo una de las estrellas más grandes de NXT, y su evolución en el ring ha sido notable desde el año pasado que debutó en la marca.

Durante una entrevista reciente en The Black Announce Table previo a NXT Halloween Havoc, Bron Breakker habló sobre sus rivalidades pasadas y afirmó que trabajar con JD McDonagh le ayudó a ser mejor en el entretenimiento deportivo.

“Ilja es un luchador fantástico. JD es un luchador fantástico. JD McDonagh me ha ayudado a mejorar. Me ha hecho mejor en el entretenimiento deportivo y me ha hecho más agudo. Creo que es un gran intérprete. Los dos son geniales.»

Habrá que ver qué es lo que sigue para Bron Breakker, quien parecería que no tiene muchos rivales en el horizonte que tengan la capacidad de destronarlo en los actuales momentos. Dicho esto, no se descarta de que vuelva a trabajar con alguien del elenco principal, que le permitiría consolidar aún más su estatus.